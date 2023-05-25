Повені в Італії завдали збитків на 7 млрд євро

Нещодавні повені в італійському регіоні Емілія-Романья завдали збитків на загальну суму понад сім мільярдів євро.
Про це повідомила заступниця губернатора з питань цивільного захисту Ірен Пріоло, пише інформаційне агентство ANSA.
“Точної оцінки поки немає, але збиток становитиме понад сім мільярдів”, − сказала вона.
Наразі уряд виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повеней і реконструкцію північного регіону.
Ці кошти були спрямовані переважно для потреб бізнесу. “Але загальний рахунок буде набагато вищим, зокрема тому що у нас є багато пошкодженої інфраструктури та безпрецедентна кількість зсувів”, − зазначила чиновниця.
Нагадаємо, що 14 річок Італії вийшли з берегів, затопивши 23 міста. Дев'ятеро людей загинули і кілька вважаються зниклими безвісти після сильних дощів, які спричинили повінь на півночі країни. Близько 10 000 людей евакуювали, деяких довелося рятувати з дахів за допомогою гелікоптера.
Через негоду Італія попросила допомоги Євросоюзу, запит зокрема стосується насосного обладнання великої потужності.