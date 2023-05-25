У Швеції апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі шпигуна Росії

Шведський апеляційний суд сьогодні підтвердив рішення суду нижчої інстанції про те, що колишній співробітник служб безпеки та збройних сил шпигував на користь Росії протягом останнього десятиліття.

Про це пише Reuters.

У січні окружний суд визнав 42-річного Пеймана Кіа “винним у шпигунстві та несанкціонованому поводженні з секретною інформацією та засудив його до довічного ув'язнення”.

Суд нижчої інстанції в цій же справі засудив його молодшого брата Кіа Паяма до дев'яти років і десяти місяців за шпигунство. Брат, який спочатку також оскаржив цей вирок, минулого тижня відкликав свою апеляцію.

Нагадаємо, німецька контррозвідка зафіксувала зростання активності російської пропаганди та агентів у ФРН. Очільник відомства Томаса Гальденванґ попередив, що у країні є "підвищений ризик" щодо можливих актів російського саботажу.