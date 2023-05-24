Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні “акції протесту”.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурантом є заступник керівника проросійської організації “Единое отечество” та учасник релігійно-політичної організації РПЦ “Союз православних братств України” Василій Чепразов. За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Фото: СБУ Василій Чепразов

Фото: СБУ

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі “Святая Русь”, який нараховує більше ніж 23 тис. підписників. Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Фото: СБУ

За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, прокремлівський тіктокер влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі. СБУ повідомила про підозру зловмиснику.