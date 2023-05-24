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Прокремлівському релігійному блогеру загрожує 8 років тюрми за замовні “акції протесту”

Василій Чепразов організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Прокремлівському релігійному блогеру загрожує 8 років тюрми за замовні “акції протесту”
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні “акції протесту”.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурантом є заступник керівника проросійської організації “Единое отечество” та учасник релігійно-політичної організації РПЦ “Союз православних братств України” Василій Чепразов. За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Василій Чепразов
Фото: СБУ
Василій Чепразов

Фото: СБУ

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі “Святая Русь”, який нараховує більше ніж 23 тис. підписників. Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Фото: СБУ

За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

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Нагадаємо, прокремлівський тіктокер влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі. СБУ повідомила про підозру зловмиснику.

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