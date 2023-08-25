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СБУ викрила у Києві бізнесмена-колаборанта, що постачав українське збіжжя до Росії

Він є власником одного із провідних агрохолдингів Запорізької області.

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який організував постачання українського зерна до Росії.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Зловмисник постачав до РФ також продукти садівництва, які його компанії вирощують на тимчасово окупованій території регіону.

Після переїзду до Києва зловмисник налагодив дистанційне керування своїми фірмами, залишивши у Бердянську компаньйона. Щоб безперешкодно вести бізнес, ділки перереєстрували його за російським законодавством. До речі, у них був чинний контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області.

Зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, зловмисники вивозили до РФ Бердянський порт.

Бізнесмена викрили у Києві. Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу виявили готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру його спільнику, який перебуває на тимчасово окупованій частині України.

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Нагадаємо, раніше СБУ викрила фармацевтичне підприємство із Житомирщини, яке постачало ліки до військових шпиталів Росії. А перед тим російський мільярдер Сергій Кабаргін отримав підозру за те, що вивозив з України до РФ стратегічну сировину для Росатома. Також отримав підозру інший олігарх РФ Михайло Шелков - він постачав до РФ українську титанову сировину для "Калібрів". Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на Дніпропетровщині.

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