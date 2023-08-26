Росіяни вивели в Азовське море один ракетоносій

Станом на ранок 26 серпня в Азовському морі на бойовому чергуванні у росіян перебувають два ворожі кораблі. Серед них один ракетоносій "калібрів".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ракетоносії відсутні.

Також у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 31 судно, з них 2 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 28 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Збройні сили знищують російський річковий флот, на якому ворог намагається маневрувати між островами на Дніпрі на Херсонщині.