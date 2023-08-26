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Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков

За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow.

Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus, процес має зайняти менше ніж рік.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Bild.

За словами міністра, він оптимістичний у питанні Taurus та бачить, що в майбутньому Німеччина передасть Україні ракети.

"Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато дуже сучасних речей", – сказав Резніков.

Він також зазначив, що поставка ракет не триватиме рік.

"Це справді складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік", – заявив керівник відомства.

За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP). Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

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Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликає владу Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.

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