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Наступ йде за планом, - Резніков

Україна просувається повільно, тому що хоче захистити життя своїх солдатів.

Наступ йде за планом, - Резніков
Фото: Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ України йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

Про це він повідомив у інтерв'ю Bild.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки, де укріплення", — сказав Резніков.

Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами. Україна просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хоче захистити життя своїх солдатів і пощадити свою техніку. 

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", — заявив міністр.

Керівник відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ — це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", — резюмував він.

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Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни, успіхи ЗСУ в районі села Роботине Запорізької області наближають українські сили до другої лінії оборони РФ, яка може бути слабшою за першу.

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