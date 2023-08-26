Наступ йде за планом, - Резніков

Україна просувається повільно, тому що хоче захистити життя своїх солдатів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ України йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

Про це він повідомив у інтерв'ю Bild.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки, де укріплення", — сказав Резніков.

Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами. Україна просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хоче захистити життя своїх солдатів і пощадити свою техніку.

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", — заявив міністр.

Керівник відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ — це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", — резюмував він.

Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни, успіхи ЗСУ в районі села Роботине Запорізької області наближають українські сили до другої лінії оборони РФ, яка може бути слабшою за першу.