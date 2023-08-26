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Вночі на Харківщині зникло світло через ворожі обстріли

Також без світла залишається частина споживачів через підтоплення після теракту росіян на Каховській ГЕС.

Вночі на Харківщині зникло світло через ворожі обстріли
Фото: 7dniv.info

34 населені пункти Харківщини були знеструмлені вночі 26 серпня через ворожі обстріли.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Від російської атаки відключилася лінія електропередачі 110 кВ, без світла залишилося майже 10 тисяч споживачів. Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів. 

Крім того, залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні залишаються знеструмленими після підтоплення від теракту росіян на Каховській ГЕС близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

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Нагадаємо, нещодавно через бойові дії в Україні знеструмленими стали 355 населених пунктів. Були нові пошкодження у мережах на Херсонщині та Донеччині.

Тим часом в Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска. А Норвегія виділяє нашій державі 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії.

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