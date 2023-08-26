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Дані про зліт МіГів в глибині РФ Україна отримує від партнерів, - Ігнат

Коли літак МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал", піднімають у небо, то тривогу оголошують по всій Україні.

Дані про зліт МіГів в глибині РФ Україна отримує від партнерів, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Інформацію про зліт МіГів в глибині території РФ Україна отримує від партнерів, оскільки власна радіолокаційна розвідка зосереджена на відстеженні ворожої авіації на окупованих територіях, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону.

Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вони піднімаються далеко в тилу Росії. Я думаю, що той самий аеродром Саваслейка, їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону. Тому власне інформацію про зльоти МіГів, про їх перебування в повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні ми отримуємо від наших партнерів. Зокрема є інформація розвідувальна, є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка», - пояснив Ігнат.

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За словами Ігната, російські військові піднімають літаки МіГ-31 у небо для того, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців.

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