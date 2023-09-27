Замовника та підрядника підозрюють у руйнуванні пам’ятки архітектури – особняка Гавсевича в Одесі

Слідство встановило, що власник особняка та підрядник не отримали відповідний дозвол на демонтаж огороджуючих та несучих конструкцій будівлі.

В Одесі власнику особняка Гавсевича та керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, власник особняка, який є об’єктом культурної спадщини, спільно з підрядником без відповідного дозволу провели будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі.

Ці дії призвели до руйнування об’єкту культурної спадщини, зокрема її конструктивних та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зазначається, що відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – «Особняк Гавсевича» (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині у державну власність повернуто будинок-садибу Терещенка. У суді довели, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.