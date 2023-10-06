ЮНЕСКО створить віртуальний музей викрадених культурних артефактів

ЮНЕСКО оголосило про плани створення першого віртуального музею викрадених культурних артефактів.

Про це пише Guardian.

"За кожною викраденою роботою чи фрагментом лежить шматочок історії, ідентичності та людяності, який був вирваний у своїх хранителів, зроблений недоступним для дослідження, і тепер ризикує впасти в забуття", – сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

"Наша мета полягає в тому, щоб повернути ці роботи в центр уваги та відновити право суспільства на доступ до своєї спадщини, свого досвіду та визнання себе в ній", – додала вона.

Віртуальній музей має відкритися у 2025 році. Він розроблений спільно із Інтерполом, чия база даних по культурних об’єктах, викрадених з музеїв, колекцій і археологічних пам’яток по всьому світу, містить понад 52 000 артефактів. Вартість проєкту – 2,5 млн доларів.

Відвідувачі музею зможуть переміщатися по ряду віртуальних просторів, що містять детальні 3D-зображення артефактів, кожен з яких супроводжується матеріалами, що пояснюють їх унікальне культурне значення, включаючи історії та свідчення місцевих громад.

Нагадаємо, ЮНЕСКО внесло столичні Собор Софії, Печерську Лавру та історичний центр Львова до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Це рішення пов’язане з веденням загарбницької війни Росією проти культурної спадщини України.