Степ невизначеності
Степ невизначеності
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
ГоловнаКультура

ЮНЕСКО створить віртуальний музей викрадених культурних артефактів

Вартість проєкту – 2,5 млн доларів.

ЮНЕСКО створить віртуальний музей викрадених культурних артефактів
Візуалізація запланованого віртуального музею ЮНЕСКО
Фото: theguardian.com

ЮНЕСКО оголосило про плани створення першого віртуального музею викрадених культурних артефактів.

Про це пише Guardian.

"За кожною викраденою роботою чи фрагментом лежить шматочок історії, ідентичності та людяності, який був вирваний у своїх хранителів, зроблений недоступним для дослідження, і тепер ризикує впасти в забуття", – сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Наша мета полягає в тому, щоб повернути ці роботи в центр уваги та відновити право суспільства на доступ до своєї спадщини, свого досвіду та визнання себе в ній", – додала вона.

Віртуальній музей має відкритися у 2025 році. Він розроблений спільно із Інтерполом, чия база даних по культурних об’єктах, викрадених з музеїв, колекцій і археологічних пам’яток по всьому світу, містить понад 52 000 артефактів. Вартість проєкту – 2,5 млн доларів.

Відвідувачі музею зможуть переміщатися по ряду віртуальних просторів, що містять детальні 3D-зображення артефактів, кожен з яких супроводжується матеріалами, що пояснюють їх унікальне культурне значення, включаючи історії та свідчення місцевих громад.

Нагадаємо, ЮНЕСКО внесло столичні Собор Софії, Печерську Лавру та історичний центр Львова до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Це рішення пов’язане з веденням загарбницької війни Росією проти культурної спадщини України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies