Україна представила на 75-му Франкфуртському книжковому ярмарку понад 500 книг

Український стенд, представлений на 75-му Франкфуртському книжковому ярмарку, містить понад 500 книг від 43 видавництв. Про це повідомила пресслужба МКІП.

Як повідомляють організатори, стенд України займає близько 200 кв. м., ним опікуються Український інститут книги, Goethe-Institut, Мистецький Арсенал та Український Інститут.

Українське представництво включає програму заходів під гаслом «Крихкість існування» за участі українських авторів, перекладачів та інтелектуалів. Серед авторів та гостей – Ірина Цілик, Максим Яковлєв, Катерина Міхаліцина, Анна Новосад, Юлія Козловець, Альона Каравай, Вахтанг Кебуладзе, Світлана Ославська, Оксана Забужко, Ярина Чорногуз. Запропоновані для дискусій теми — «Війна та читання», «Жіночі голоси з України у світ», «Нюанси перекладу: література навколо війни» та «Креативна Європа: можливості для українських видавців», вразливості та знищенні природи та навколишнього середовища під час війни тощо.

Більшість виступів українських учасників цьогорічного ярмарку відбудеться в рамках проєкту «Німецька та українська книжкова та літературна індустрії в діалозі», який фінансується Державним міністром культури та ЗМІ Німеччини. Проєкт використовує серію індивідуальних проектів для підтримки роботи українських авторів, видавців і медіа-професіоналів, а також для сприяння знанням і розумінню в Німеччині культури та історії України.

Фото: facebook/UkrainianBookInstitute

75-й франкфуртський книжковий ярмарок - Frankfurter Buchmesse – проходитиме 18-22 жовтня під гаслом «Людство під час кризи», проти війни та насильства.