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Умєров назвав вкидом інформацію про начебто відставку Залужного

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", - заявив міністр.

Умєров назвав вкидом інформацію про начебто відставку Залужного
Рустем Умєров
Фото: DR

Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на допис у фейсбуці від нардепа "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва про начебто відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Умєров на своїй сторіцні в цій же соцмережі назвав це "черговим інформаційним вкидом".

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками", - наголосив глава українського Міноборони.

Умєров закликав "зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".

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Нагадаємо, Ар'єв спершу написав, що Умєров вніс подання на звільнення Головкома. Однак опісля видалив пост, а в новому повідомив, що за даними "інших джерел" відставки не буде.

Днями заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква розкритикував Головкома Залужного за його статтю у The Economist. Мовляв, це начебто допоможе російському вторгненню.

Опісля видання NYT оприлюднило матеріал, у якому висловило припущення розрив між військовим і цивільним керівництвом у і без того непростий для України час.

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