Умєров назвав вкидом інформацію про начебто відставку Залужного

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", - заявив міністр.

Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на допис у фейсбуці від нардепа "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва про начебто відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Умєров на своїй сторіцні в цій же соцмережі назвав це "черговим інформаційним вкидом".

"Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками", - наголосив глава українського Міноборони.

Умєров закликав "зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".

Нагадаємо, Ар'єв спершу написав, що Умєров вніс подання на звільнення Головкома. Однак опісля видалив пост, а в новому повідомив, що за даними "інших джерел" відставки не буде.

Днями заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква розкритикував Головкома Залужного за його статтю у The Economist. Мовляв, це начебто допоможе російському вторгненню.

Опісля видання NYT оприлюднило матеріал, у якому висловило припущення розрив між військовим і цивільним керівництвом у і без того непростий для України час.