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Україна для ЄС – це посилення всієї європейської спільноти, - Зеленський

В свою чергу, ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність.

Україна для ЄС – це посилення всієї європейської спільноти, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні більшою мірою був день нарад. Зокрема, відбулась нарада з розвідкою, яка проходила у вузькому складі. На ній обговорювались дуже чутливі питання захисту наших людей, деталі будуть трохи згодом.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Провів нараду й щодо міжнародних заходів і наших, українських подій, які очікуються в листопаді. Цей місяць – це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо”, - запевнив президент.

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Він наголосив, що окрема увага приділяяється відносинам із Європейським Союзом. Завтра важливий день, Україна очікує історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, і вже готує подальші кроки. Йдеться про нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. 

“Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи”, - зауважив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що на селекторній нараді йому доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. 

Протягом дня Верховний головнокомандувач був на звʼязку і з міністром оборони, і з командувачами. 

“Купʼянськ, Бахмут, Марʼїнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити. 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади, 3-й батальйон 54-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада, наші артилеристи 26-ї, 40-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад, «Сімдесятдевʼятка» ДШВ, 53-тя й 110-та окремі механізовані бригади, 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії та 132-й окремий розвідувальний батальйон. Воїни, я дякую всім вам!” - сказав голова держави.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми і підготовки економіки до зими. Зокрема, уряд має ухвалити рішення про погашення заборгованості державних, комунальних підприємств критичної інфраструктури і бюджетних установ за спожиту електричну енергію.

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