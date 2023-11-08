Прокурори у суді довели, що посадовець одержав від підприємця хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за виявлені порушення.

Експосадовець Держекоінспекції Карпатського округу отримав 5,5 років за ґратами у справі про отримання хабаря.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Його засуджено до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вироком суду засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком 3 роки”, - йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що у травні 2021 року посадовець одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне вартістю майже 57 тис грн.

За таку винагороду він гарантував позитивне вирішення питання щодо зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на ділянці, якою той користувався.

Зазначається, що посадовця викрили безпосередньо після одержання неправомірної вигоди на території автозаправної станції в селі Гериня Калуського району.