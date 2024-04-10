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У Швейцарії визначилися із датою проведення Саміту миру

Росія не братиме участь у саміті.

У Швейцарії визначилися із датою проведення Саміту миру
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, пише The Guardian.

У січні Швейцарія на прохання президента України Володимира Зеленського погодилася на проведення мирного саміту і відтоді провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і Китаєм та Індією. 

Хоча Москва заявила, що не проти переговорів про припинення війни, російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії. 

Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу.

Наразі повний список учасників не було оприлюднено.

Конференція відбудеться з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн. Саміт буде спрямований на створення рамок, що будуть сприятливі для тривалого миру в Україні, а також конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі.

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