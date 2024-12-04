Рада ухвалила ліквідацію КРАІЛ та часткову заборону реклами грального бізнесу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та Лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня 2025 повинні створити новий орган, а також визначать міністерство, що формуватиме політику в сфері грального бізнесу та лотерей.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він пояснив, що ухвалений законопроєкт 9256д забороняє рекламу азартних ігор, крім як уночі по телебаченню і радіо, у медіа – для осіб від 21 року, на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією від 21 року.

"У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною", – додав депутат.

Для грального бізнесу також заборонили будь-яке спонсорство, крім спортивного.

У першому читанні заборону КРІАЛ і заборону реклами грального бізнесу депутати схвалили ще в квітні.

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії.

Пропозицію ліквідувати КРАІЛ в Мінцифри озвучили ще в 2022-му. Законопроєкт щодо ліквідації комісії подали до парламенту 1 травня 2023-го. Однак схвалила за основу Верховна Рада інший законопроєкт, який не лише ліквідовує КРАІЛ, а й містить обмеження проти грального бізнесу.

У березні військовий Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій закликав президента обмежити рекламу грального бізнесу в онлайні. Він розповів, що чимало військових, виснажених стресовими умовами, піддаються на рекламу онлайн-казино і програють великі суми коштів. Він закликав заборонити спекулювати темою Сил оборони в рекламі грального бізнесу. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів в перший же день. Президент, реагуючи на неї, доручив РНБО та СБУ напрацювати рішення.

20 квітня президент надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино. Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.