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Агентство Fitch оголосило про "обмежений дефолт" китайського забудовника Evergrande

Компанія пропустила виплату відсотків за своїми багатомільярдними боргами.

Агентство Fitch оголосило про "обмежений дефолт" китайського забудовника Evergrande
Фото: EPA/UPG

Рейтингове агентство Fitch оголосило про "обмежений дефолт" китайського забудовника Evergrande, після того як компанія пропустило виплату відсотків за закордонними облігаціями.

Як повідомляє Financial Times, зобов'язання компанії Evergrande перевищують 300 млрд доларів, а у понеділок вона не змогла виплатити відсотки на загальну суму 82,5 млн доларів. Ні компанія, ні уряд Китаю поки що не підтвердили, що Evergrande не змогла розрахуватися за своїми боргами.

Незважаючи на це, рейтинг компанії погіршили з "C" (близький дефолт) до "RD" (обмежений дефолт).

Крім Evergrande, проблеми виникли у іншого китайського забудовника Kaisa, який у вівторок не зміг погасити облігації на суму 400 млн доларів. Компанія також перебуває в "обмеженому дефолті", за оцінкою Fitch.

Нагадаємо, що Evergrande - найбільший будівельно-інвестиційний конгломерат в Китаї. У серпні 2021 року стало відомо, що компанія зіткнулась зі значними фінансовими труднощами на тлі невиплати боргів кредиторам, призупинення робіт на ряді будівельних майданчиків та прострочення здачі попередньо проданої нерухомості.

Ринки побоюються, що колапс китайського забудовника може становити системні ризики для економіки Китаю (борг Evergrande дорівнює близько 2% ВВП КНР) і може негативно позначитися і на зарубіжних економіках. Дехто навіть порівнює можливий крах компанії з падінням Lehman Brothers в 2008 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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