Зеленський не поїде на відкриття Олімпійських ігор до Пекіна

У президента України на цей час призначено офіційні зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський не планує брати участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні 4 лютого, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Так він прокоментував заяви Кремля про можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна із Зеленським під час візиту до Пекіна.

"Станом на сьогоднішній день у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - цитує Никифорова "РБК-Україна".

За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.

Центральне телебачення Китаю раніше повідомило, що китайська сторона очікує на особисту присутність понад 20 лідерів різних держав, урядів і міжнародних організацій на церемонії відкриття Ігор.

Низка західних країн, включаючи США, оголосила дипломатичний бойкот Олімпіади.