У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції "Парі Сен-Жермен" приймав "Ніццу" та поступився. Основний і додатковий час завершився без забитих голів, а в серії пенальті щасливішими виявилися гості – 6:5.

Цікаво, що в цьому поєдинку відбувся дебют Ліонеля Мессі у футболці ПСЖ під 10-м номером. Зазвичай Мессі виступає за парижан під номером 30, а "десятка" належить Неймару.

Проте бразилець не зміг взяти участь у грі через травму. Регламент Кубка Франції дозволяє гравцям змінювати ігрові номери в ході сезону, і Мессі скористався цим правилом і повернув собі звичний номер.

Дебют виявився невдалим - футболісти "Ніцци" поставили ПСЖ, включаючи Лео, на коліна.