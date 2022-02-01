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Дебют Мессі за ПСЖ під №10 виявився невдалим: парижани вилетіли з Кубка Франції

"Ніцца" вибила ПСЖ із Кубка.

Дебют Мессі за ПСЖ під №10 виявився невдалим: парижани вилетіли з Кубка Франції
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції "Парі Сен-Жермен" приймав "Ніццу" та поступився. Основний і додатковий час завершився без забитих голів, а в серії пенальті щасливішими виявилися гості – 6:5.

Цікаво, що в цьому поєдинку відбувся дебют Ліонеля Мессі у футболці ПСЖ під 10-м номером. Зазвичай Мессі виступає за парижан під номером 30, а "десятка" належить Неймару.

Проте бразилець не зміг взяти участь у грі через травму. Регламент Кубка Франції дозволяє гравцям змінювати ігрові номери в ході сезону, і Мессі скористався цим правилом і повернув собі звичний номер.

Дебют виявився невдалим - футболісти "Ніцци" поставили ПСЖ, включаючи Лео, на коліна.

ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
ліонель Мессі
Highlights матчу ПСЖ - "Ніцца".

Григорій МухінГригорій Мухін
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