Фото: EPA/UPG ПСЖ

Напередодні на "Стад де Франс" у Парижі відбувся фінал Кубка Франції, в якому чинний володар трофея "Парі Сен-Жермен" зустрічався з "Монако".

Команда Маурісіо Почеттіно забила по голу в кожному таймі і залишила кубок у себе на відповідальне зберігання принаймні на рік - 2:0.

Усього паризький клуб ставав володарем трофея 14 разів - це рекордний показник.

При цьому в ПСЖ залишається шанс зробити дубль у сезоні. Для цього слід здобути в останньому турі перемогу в Бресті над однойменним клубом і розраховувати на втрату очок "Ліллем" у протистоянні з "Анже".

Огляд матчу ПСЖ - "Монако".