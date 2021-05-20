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ПСЖ не залишив шансів "Монако" у фіналі Кубка Франції

Парижани учотирнадцяте стали володарями Кубка.

ПСЖ
Фото: EPA/UPG
ПСЖ

Напередодні на "Стад де Франс" у Парижі відбувся фінал Кубка Франції, в якому чинний володар трофея "Парі Сен-Жермен" зустрічався з "Монако".

Команда Маурісіо Почеттіно забила по голу в кожному таймі і залишила кубок у себе на відповідальне зберігання принаймні на рік - 2:0.

Усього паризький клуб ставав володарем трофея 14 разів - це рекордний показник.

При цьому в ПСЖ залишається шанс зробити дубль у сезоні. Для цього слід здобути в останньому турі перемогу в Бресті над однойменним клубом і розраховувати на втрату очок "Ліллем" у протистоянні з "Анже".

Огляд матчу ПСЖ - "Монако".

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