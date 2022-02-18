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Президент МОК закликав підняти віковий поріг у спорті

Можливо, це пов'язано з російською фігуристкою Валієвою.

Президент МОК закликав підняти віковий поріг у спорті
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що треба підняти віковий поріг у спорті.

За його словами, треба ще раз серйозно подумати про підвищення вікового цензу.

"Щодо виступів підлітків на дорослому рівні, то ми вже на колишній раді МОК думали про це. Треба працювати у двох напрямках. Перше – можливий перегляд правил WADA", - заявив Бах на пресконференції.

"Друге – можливо, треба підняти віковий поріг у спорті. Обговоримо це з національними федераціями та висловимо свою думку.

Я так міркую: правила антидопінгу мають забезпечувати чесність змагань. І в чесних змаганнях для всіх мають бути рівні правила. Потрібно думати, як цього досягти з урахуванням особливих умов, коли спортсменам менше років", - зазначив президент МОК.

Ймовірно, що висловлювання глави МОК пов'язані зі справою Валієвої.

Нагадаємо, що зараз фігурист/фігуристка може перейти з юніорського в доросле катання в 15 років.

Допінг-проба російської фігуристки Валієвої, взята наприкінці грудня, дала позитивний результат.

Проте Спортивний арбітражний суд (CAS) допустив фігуристку до участі в особистому олімпійському турнірі в Пекіні. Згідно з вердиктом CAS, серед причин такого рішення був статус "захищеної персони" Валієвої, якій 15 років, та відсутність чіткого визначення в кодексі WADA та РУСАДА правил тимчасового усунення таких спортсменів.

Зазначимо, Валієва, яка посіла на Олімпіаді четверте місце, проводить перший сезон на дорослому рівні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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