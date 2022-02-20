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Україна опустилася на 25-е місце у медальному заліку Олімпіади-2022

Зимові Ігри у Пекіні завершилися.

Україна опустилася на 25-е місце у медальному заліку Олімпіади-2022
Фото: twitter.com/Beijing2022

Фінал чоловічого хокейного турніру завершував програму Олімпійських ігор-2022.

Збірна Фінляндії, перемігши команду ОКР (2:1), стала останнім чемпіоном XXIY зимових Ігор у Пекіні.

Всього в останній день Олімпіади було розіграно 6 комплектів нагород.

Збірна Норвегії завдяки перемозі Терези Йохауг у лижному масстарті вільним стилем на 30 км довела кількість золотих медалей норвежців до фантастичної цифри – 18.

Друге місце у медальному заліку виборола команда Німеччини, в активі якої 12 нагород вищої гідності.

Замкнули своєрідний п'єдестал господарі Форуму китайці (9).

За загальною кількістю медалей (37) скандинави також стали на Олімпіаді першими.

Слідом за норвежцями розташувалася збірна ДКР, яка завоювала у Пекіні 32 медалі.

На третьому місці – німці (27).

Збірна України з однією срібною медаллю опустилася на 25 місце, як у медальному заліку, так і за загальною кількістю нагород.

Через чотири роки Італія (Мілан та Кортіна-д'Ампеццо) прийме ювілейні XXY зимові Олімпійські ігри.

Григорій МухінГригорій Мухін
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