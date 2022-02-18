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Медальний залік Олімпіади-2022: збірна Норвегії встановила рекорд зимових олімпіад за кількістю золотих медалей

15 золотих медалей – такий новий рекорд.

Медальний залік Олімпіади-2022: збірна Норвегії встановила рекорд зимових олімпіад за кількістю золотих медалей
Фото: twitter.com/Beijing2022

У чотирнадцятий день білої Олімпіади-2022 у Пекіні було розіграно 5 комплектів нагород.

Норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо виграв масстарт і приніс у скарбничку своєї збірної 15-ту золоту медаль, що є новим рекордом для однієї країни на одній зимовій олімпіаді.

На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані команда Норвегії виборола 14 золотих медалей. Стільки само було в Канади на домашніх Іграх-2010 у Ванкувері.

Додамо, що перемога Бьо в сьогоднішній гонці принесла титулованому 28-річному норвежцю п'яту золоту медаль Ігор у кар'єрі.

До цього він вигравав індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018, на змаганнях у Пекіні біатлоніст завоював "золото" у змішаній естафеті, спринті та чоловічій естафеті.

Отже, Бьо повторив досягнення француза Мартена Фуркада.

Рекорд кількості золотих медалей на Олімпійських іграх у біатлоні в чоловіків належить співвітчизнику Бьо Оле Ейнару Бьорндалену (8).

Збірна України завершила виступ на Олімпіаді-2022 з однією срібною медаллю, її виборов фристайліст Олександр Абраменко.

Стільки само медалей мала наша олімпійська команда на попередній зимовій Олімпіаді. Її приніс у скарбничку той самий Абраменко, але та нагорода була золотою.

Григорій МухінГригорій Мухін
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