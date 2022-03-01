Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії, - СБУ

За його словами, офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Полонений російський окупант розповів про звірства в армії РФ.

Відео розповіді поширила Служба безпеки України на своїй Facebook-сторінці.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - розповів загарбник.

Він сказав, що боїться за долю рідних, тому просить "не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", передає СБУ.

Нагадаємо, 1 березня в Овручі Житомирської області в полон захопили найманця російської ПВК "Вагнер". Ворог до цього воював у Сирії, повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У Херсоні російські війська почали брати в полон цивільних - про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.