В авто порушника виявили три пістолети, понад 100 набоїв до них, ніж, 83 ювелірні вироби, 15 колекційних монет, а також 40 тис. доларів.

На пункті пропуску "Грушів" на Львівщині прикордонники затримали двох чоловіків, один із яких пред'явив посвідчення працівника прокуратури і протерміновану розписку про перебування на спеціальному військовому обліку.

Про це повідомила пресслужба ДПС України.

"Порушники приїхали на кордон позашляховиком, за кермом якого був 32-річний чоловік, а пасажиром – його 56-річний батько. Водій надав прикордонникам розписку про перебування на спеціальному військовому обліку. Коли з’ясувалося, що документ протермінований, його власник дістав посвідчення працівника однієї з прокуратур Києва", повідомили в Держприкордонслужбі.

Серед речей прикордонники з офіцером внутрішньої безпеки виявили три пістолети, понад 100 набоїв до них, а також ніж, 83 ювелірні вироби різних найменувань, 15 колекційних монет та 40 тисяч доларів.

"Наразі прикордонники відмовили вказаним особам у виїзді з України. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю. Працівниками митниці буде складено протокол про порушення митних правил", - зазначили в ДПСУ.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як відомо, на період дії режиму воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років, окрім винятків, обмежено виїзд за межі України.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України закликали не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

За даними МВС, упродовж доби 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб і майже 15 тисяч транспортних засобів.