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​Деякі російські військові здаються або кидають техніку, щоб не воювати, – представник Пентагону

Значна частина російських військ – це молоді призовники, які погано навчені та погано підготовлені.

​Деякі російські військові здаються або кидають техніку, щоб не воювати, – представник Пентагону

Російські війська, які вторглися в Україну, уражені поганим моральним духом. Також їм бракує палива та продовольства. Деякі російські підрозділи масово здаються або кидають власну техніку, щоб уникнути бою. 

Про це The New York Times заявив у вівторок високопоставлений чиновник Пентагону.

«Деякі російські підрозділи без бою склали зброю після того, як вони зіткнулися з напрочуд жорсткою обороною України, – зазначив він. – Значна частина російських військ – це молоді призовники, які погано навчені та погано підготовлені до повномасштабного наступу. В деяких випадках російські військові навмисно пробивали дірки в бензобаках своїх транспортних засобів, імовірно, щоб уникнути бою».

Ці фактори можуть пояснити, чому російські сили за останній день або два майже не наблизились до Києва, зазначив представник оборонного відомства США.

За його словами, повітряно-космічним силам Росії ще не вдалося здобути перевагу в повітрі над Україною, оскільки українські винищувачі, а також напрочуд стійкий і потужний комплекс засобів протиповітряної оборони, від зенітних ракет «Стінгер» до набагато більшої зброї «земля-повітря», зупиняють російські військові літаки.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 6 ранку 1 березня у війні проти України складають 5710 осіб і 200 полонених. Знищено та пошкоджено 29 літаків і 29 гелікоптерів. Росія також втратила 198 танків, 846 ББМ, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 РСЗВ, 60 цистерн із ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, два катери, 305 одиниць автомобільної техніки.

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