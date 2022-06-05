Російські окупанти планують вивозити мешканців тимчасово окупованого Херсона на “розчищення” Маріуполя, - Денісова

Росіяни планують відправляти херсонців “працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя”.

Про це повідомила колишня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона розповіла, що у херсонській філії “Єдиної Росії” збирають паспортні дані мешканців Херсона й області. За це мешканцям тимчасово окупованих територій пропонують пару банок простроченої тушонки.

Денісова припустила, що жителів окупованого Херсона хочуть залучати для розчищення зруйнованого росіянами Маріуполя та збору трупів.

“Терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях – це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни”, - підкреслила колишня уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, у Маріуполі запрацювала загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65. Для надання освітніх послуг виділили невелику частину школи, у якій розміщуються 9 класів по 35-45 дітей різного віку в кожному. Раніше у Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.