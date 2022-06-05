На базі ВПС США вже завантажують гелікоптери Мі-17 для України

Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Гелікоптери Мі-17, які будуть передані Україні, вже завантажують на базі ВПС у Сполучених Штатах Америки.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.

Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Вертоліт призначений для: перевезення особового складу; транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці; тактичного десантування; висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ); знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння); евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт придатний для експлуатації цілодобово в різних кліматичних умовах. Завдяки найбільшій у своєму класі вантажній кабіні він має значні транспортні можливості.

Серед основних характеристик Мі-17 можна виділити такі:

вертоліт розвиває максимальну швидкість у 250 км/год;

максимальна злітна маса становить 13 тис. кг;

практична дальність – 950 км;

бойовий радіус дії – 495 км;

максимальне корисне навантаження – 4 тис кг;

об’єм вантажної кабіни – 23 куб. м

екіпаж – 2-3 людини;

корисне навантаження – понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом, або 4 тис. кг вантажу в кабіні, або не менше за 3 тис. кг на зовнішній підвісці.

Вертольоти можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами тощо.

Нагадаємо, що самохідні гаубиці М109А3, надані Норвегією, вже на передовій і з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Також Сполучені Штати Америки підтвердили, що Україні направляють сучасні РСЗВ HIMARS.