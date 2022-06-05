На базі ВПС США вже завантажують гелікоптери Мі-17 для України

Гелікоптери Мі-17, які будуть передані Україні, вже завантажують на базі ВПС у Сполучених Штатах Америки.
Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.
Зазначимо, що Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.
Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.
Вертоліт призначений для: перевезення особового складу; транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці; тактичного десантування; висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ); знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння); евакуації та перевезення поранених.
Вертоліт придатний для експлуатації цілодобово в різних кліматичних умовах. Завдяки найбільшій у своєму класі вантажній кабіні він має значні транспортні можливості.
Серед основних характеристик Мі-17 можна виділити такі:
- вертоліт розвиває максимальну швидкість у 250 км/год;
- максимальна злітна маса становить 13 тис. кг;
- практична дальність – 950 км;
- бойовий радіус дії – 495 км;
- максимальне корисне навантаження – 4 тис кг;
- об’єм вантажної кабіни – 23 куб. м
- екіпаж – 2-3 людини;
- корисне навантаження – понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом, або 4 тис. кг вантажу в кабіні, або не менше за 3 тис. кг на зовнішній підвісці.
Вертольоти можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами тощо.
Нагадаємо, що самохідні гаубиці М109А3, надані Норвегією, вже на передовій і з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.
Також Сполучені Штати Америки підтвердили, що Україні направляють сучасні РСЗВ HIMARS.