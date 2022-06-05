Росіяни руйнують навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні московського патріархату.

Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що всього по Донецькій області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди.

У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври. При цьому були вбиті чотири монахи.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область). А 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.