На території обстріляного росіянами ДВРЗ немає військової техніки, - голова Укрзалізниці Камишін

Сьогодні зранку російські війська вчергове обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Він додав, що серед залізничників був один поранений. Укрзалізниця не робила публічних заяв про обстріли, тому що рух пасажирських поїздів не затримувався.

Натомість, міноборони РФ заявило, що росіяни завдали удару по начебто танкам і бронетехніці, які знаходились на території ДВРЗ і були поставлені східноєвропейськими країнами.

“Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції”, - наголосив Камишін, і запросив журналістів, як українських, так і іноземних, сьогодні на ДВРЗ, за умови акредитації Міноборони України.

Місце збору ЗМІ: Київ, вулиця Алматинська, 74 (біля прохідної заводу) о 18:00.

Контактна особа: +38 063 593 5539, Сергій.

Голова Укрзалізниці підкреслив, що мета Росії - економіка України та мирне населення, окупанти хочуть перекрити можливість експортувати українську продукцію на захід.

Нагадаємо, в Києві вранці 5 червня пролунало кілька вибухів. Жертв внаслідок ракетних ударів немає, постраждала одна особа, її госпіталізували.