У Чехії відкрилась виставка військової техніки російських окупантів, яка була знешкоджена у боях Збройними силами України.

На експозиції представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс “Бук”, залишки ракет, що були випущені росіянами по українських містах.

Про це повідомляє портал МВС.

Наразі Збройні сили України знищили понад 1,5 тис. російських танків і понад 4 тис. бронетранспортерів.

“Маю честь представити виставку, яка зроблена руками українських воїнів, української армії, наших громадян. Коли я побував вперше у звільнених містах і селах Київської області, зрозумів — цю техніку має побачити Україна, розбиті російські танки має побачити вся Європа. Сьогодні цей день настав: російські танки знову в Празі, але розбиті, спалені руками українських воїнів. На сьогодні вже знищено понад 1,5 тис. російських танків, понад 4 тис. бронетранспортерів. Якщо їх поставити один за іншим, вийде довжина колони понад 40 кілометрів, які приїхали, щоби знищувати вільну незалежну Україну, вільну незалежну Європу”, – сказав Денис Монастирський.

Він зазначив, що на сьогодні кількість українців, які були змушені покинути своє місце проживання, як в Україні, так і виїхати за її межу, рахується мільйонами.

“І цей ланцюг свободи протягується від США по всій Європі, по всьому світу це є наше коло підтримки, яке бачить нашу правду, бачить нашу битву і яке побачить нашу перемогу”, – додав очільник МВС України.

Також він подякував усім міністрам внутрішніх справ ЄС, які прибули в Чехію, щоб обговорити питання, що пов’язані з російською агресією в Україні.

Нагадаємо, 27 червня у Варшаві відкрилася виставка знищеної російської техніки.