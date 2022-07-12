ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, – Сергій Хлань
ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, – Сергій Хлань
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, – Пентагон
Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, – Пентагон
Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України, – ВМС ЗСУ
Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України, – ВМС ЗСУ
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
З Євросоюзу до України повернулись 3 млн осіб, – єврокомісарка Йоганссон
З Євросоюзу до України повернулись 3 млн осіб, – єврокомісарка Йоганссон
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російські танки знову в Празі, але розбиті і знищені ЗСУ, – Монастирський

У Чехії відкрилась виставка військової техніки російських окупантів, яка була знешкоджена у боях Збройними силами України.

​Російські танки знову в Празі, але розбиті і знищені ЗСУ, – Монастирський
Фото: Генштаб ЗСУ

На експозиції представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс “Бук”, залишки ракет, що були випущені росіянами по українських містах.

Про це повідомляє портал МВС.

Наразі Збройні сили України знищили понад 1,5 тис. російських танків і понад 4 тис. бронетранспортерів.

“Маю честь представити виставку, яка зроблена руками українських воїнів, української армії, наших громадян. Коли я побував вперше у звільнених містах і селах Київської області, зрозумів — цю техніку має побачити Україна, розбиті російські танки має побачити вся Європа. Сьогодні цей день настав: російські танки знову в Празі, але розбиті, спалені руками українських воїнів. На сьогодні вже знищено понад 1,5 тис. російських танків, понад 4 тис. бронетранспортерів. Якщо їх поставити один за іншим, вийде довжина колони понад 40 кілометрів, які приїхали, щоби знищувати вільну незалежну Україну, вільну незалежну Європу”, – сказав Денис Монастирський.

Він зазначив, що на сьогодні кількість українців, які були змушені покинути своє місце проживання, як в Україні, так і виїхати за її межу, рахується мільйонами.

“І цей ланцюг свободи протягується від США по всій Європі, по всьому світу це є наше коло підтримки, яке бачить нашу правду, бачить нашу битву і яке побачить нашу перемогу”, – додав очільник МВС України.

Також він подякував усім міністрам внутрішніх справ ЄС, які прибули в Чехію, щоб обговорити питання, що пов’язані з російською агресією в Україні.

Нагадаємо, 27 червня у Варшаві відкрилася виставка знищеної російської техніки.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також