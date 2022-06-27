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​Сьогодні у Варшаві відбудеться виставка знищеної російської техніки

Виставка “За нашу і вашу свободу” розпочнеться на Замковій площі о 9:30.

​Сьогодні у Варшаві відбудеться виставка знищеної російської техніки
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Сьогодні відбудеться перша виставка знищеної російської техніки за кордоном, у Варшаві.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони України.

На виставці будуть представлені знищені або захоплені силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.

  • основний бойовий танк російської армії – Т72Б;
  • 152 мм САУ “Мста-С”;
  • зразки снарядів РСЗВ “Ураган” та “Смерч”.

Фото: facebook/Міністерство оборони України
 

Усі охочі зможуть побачити на виставці “За нашу і вашу свободу” на Замковій площі польської столиці вже сьогодні о 9:30.

Фото: facebook/Міністерство оборони України
 

У церемонії відкриття візьмуть участь заступниця міністра оборони Ганна Маляр, керівник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі - міністр Міхал Дворчик, державний секретар Міністерства національного оборони Польщі Войцех Скуркевич, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Нагадаємо, учора ЗСУ знищили 150 окупантів, 20 танків і 28 броньованих машин. 

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