Сьогодні відбудеться перша виставка знищеної російської техніки за кордоном, у Варшаві.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони України.
На виставці будуть представлені знищені або захоплені силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.
- основний бойовий танк російської армії – Т72Б;
- 152 мм САУ “Мста-С”;
- зразки снарядів РСЗВ “Ураган” та “Смерч”.
Усі охочі зможуть побачити на виставці “За нашу і вашу свободу” на Замковій площі польської столиці вже сьогодні о 9:30.
У церемонії відкриття візьмуть участь заступниця міністра оборони Ганна Маляр, керівник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі - міністр Міхал Дворчик, державний секретар Міністерства національного оборони Польщі Войцех Скуркевич, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.
Нагадаємо, учора ЗСУ знищили 150 окупантів, 20 танків і 28 броньованих машин.