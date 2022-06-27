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​РосЗМІ поширюють фейки про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД

При цьому ж одних доказів своїм словам роспропаганда не надає.

​РосЗМІ поширюють фейки про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД

Центр протидії дезінформації попереджає, що російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про те що нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.

Про це повідомила пресслужба ЦПД. 

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.

При цьому ж одних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.

"Фахівці ЦПД наголошують: кількість фейкових заяв рашистів збільшується разом з кількістю зброї і важкої техніки, що надходить до України від країн-партнерів", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка дасть повний захист від російських ракет. 

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