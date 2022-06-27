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Буданов: Росія не піде на виведення військ, росармія змушена боротися до кінця

"У них немає іншого виходу", - вважає керівник ГУР.

Буданов: Росія не піде на виведення військ, росармія змушена боротися до кінця
Кирило Буданов
Фото: УП

Росія не виведе війська з України і боротиметься до кінця, оскільки виведення військ означатиме не тільки поразку у війні як таку, а й крах державності РФ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю FT.

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу", - заявив Буданов.

Нагадаємо, начальник військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в серпні настане переломний момент у повномасштабній війні Росії проти України, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться.

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