Перехоплення СБУ: спецслужба спростувала російський фейк про сержанта Краснова

Виявилося, що «герой» сержант Краснов, який за словами російських пропагандистів знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП – нікого не знищував і не рятував. Єдиним його «геройством» є те, що йому, на відміну від решти членів екіпажу, вдалося вижити після атаки ЗСУ.

Про це свідчить перехоплення розмови сержанта з його рідними, яке СБУ опублікувала на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё», – зізнається дружині окупант.

«Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам. Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них "вантаж 200"», – резюмують повідомлення у спецслужбі.

Раніше СБУ завершила розслідування щодо проросійського пропагандиста, який сподівався на "нову" владу в Україні.

Також спецслужба перехопила нові методички ФСБ, в них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна.