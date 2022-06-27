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У пошкодженому російськими обстрілами будинку Києва відновили рятувальні роботи

Роботи почалися сьогодні зранку.

У пошкодженому російськими обстрілами будинку Києва відновили рятувальні роботи
Фото: ДСНС України у Telegram

Рятувальники відновили роботи в житловому будинку в Шевченківському районі столиці, який зазнав руйнувань унаслідок ракетного обстрілу російських військ 26 червня.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС України.

“27 червня о 08:00 відновлено аварійно-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку в Шевченківському районі, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу 26 червня”, – ідеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України у Telegram

Фото: ДСНС України у Telegram

Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, вранці 26 червня в Києві пролунали кілька вибухів. З будинку в Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Унаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.

Одна з ракет влучила в дитячий садок. 

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