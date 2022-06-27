Росіяни випустили по Сумщині за день понад 150 снарядів і мін, - ОВА

Близько сотні обстрілів прийшлося на одну громаду.

Росіяни випустили протягом 26 червня по Сумщині понад 150 снарядів та мін. Про це повідомив в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів”, - повідомив очільник ОВА.

За його словами, постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. На Краснопільську прийшлося близько сотні прильотів за день.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна - в лікарні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Чугуївської громади на Харківщині загинуло дві людини.