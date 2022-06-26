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​Станом на 26 червня внаслідок російської агресії в Україні загинули 339 дітей, - МВС

ДСНС не дозволили збільшити це число.

​Станом на 26 червня внаслідок російської агресії в Україні загинули 339 дітей, - МВС
Фото: ДСНС України у Telegram

Станом на 26 червня внаслідок агресії Росії в Україні загинули 339 дітей.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Постраждала дитина після обстрілу Києва 26 червня
Фото: Telegram-канал МВС
Постраждала дитина після обстрілу Києва 26 червня

"Дівчинка на фото могла б стати 340-ю, якби не рятувальники ДСНС. Вони вчасно виявили, визволили з-під завалів та доправили дитину до карети швидкої. Ніхто б крім них не зміг врятувати цю семирічну дівчинку. Тому вони роблять неможливе. Дякуємо вам, наші герої", - резюмує повідомлення МВС.

Також повідомляється, що дитину прооперовано, вона є в безпеці.

Нагадаємо, у Києві ракета влучила в житловий будинок, рятувальники витягли з-під завалів семирічну дівчинку.

Унаслідок ракетного обстрілу Києва загинула людина, з-під завалів врятували жінку і семирічну дитину.

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