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Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку Києва, що постраждав від ранкового обстрілу, тривають, - Кличко

Наразі відомо про загиблого і шістьох постраждалих.

Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку Києва, що постраждав від ранкового обстрілу, тривають, - Кличко
Фото: Telegram-канал Кличка

Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські загарбники вдарили ракетою, тривають.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.

На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали шість мешканців будинку. Чотирьох із них, зокрема семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє поранених з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно.

"За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - у стані середньої тяжкості", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, вранці в Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі.

Рятувальники розбирають завали після ракетної атаки окупантів. Фоторепортаж з місця події.

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