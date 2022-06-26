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СБУ перехопила нові методички ФСБ

У них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна.

СБУ перехопила нові методички ФСБ
Фото: пресцентр СБУ

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна, оскільки він «особисто захистив Росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах».

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на перехоплені СБУ документи.

«У якості аргументу російські силовики наводять цілий блок «найчеснішої статистики» про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій», – йдеться у повідомленні.

Тези російської пропаганди
Фото: СБУ
Тези російської пропаганди
Тези російської пропаганди
Фото: СБУ
Тези російської пропаганди

Як випливає з перехопленого українською спецслужбою документу, цими методичками послуговувалися на концерті в Лужниках у березні та на Економічному форумі в Петербурзі у червні.

Тези російської пропаганди
Фото: СБУ
Тези російської пропаганди
Тези російської пропаганди
Фото: СБУ
Тези російської пропаганди

Окремий напрямок пропаганди – робота з молоддю. Наприклад, блокування Instagram спецслужби РФ називають повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу, адже більшість населення віддає перевагу російським соцмережам.

Тези російської пропаганди
Фото: СБУ
Тези російської пропаганди

Нагадаємо, на вимогу СБУ заблокували майже 500 проросійських Youtube-каналів, передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, а 1050 – у TikTok.

Раніше СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач.

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