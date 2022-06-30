Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій Збройних сил України та геолокацій критичної інфраструктури в Чернігівській області.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Інформацію чоловік передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Того затримала нещодавно контррозвідка СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці.

"Встановлено, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України. Після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ. Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів", – зазначили в СБУ.

Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента на Закарпатті. Також були затримані корегувальники вогню по Львову і Києву та мосту через Дністровський лиман.