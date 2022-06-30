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У столичних ТЦ заборонять роботу дитячих майданчиків

Рятувальники радять за можливості не користуватися такими об’єктами.

У столичних ТЦ заборонять роботу дитячих майданчиків
Фото: facebook.com/newway.kiev.ua

У київських торгово-розважальних центрах заборонять роботу дитячих майданчиків.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомила голова пресслужби управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

За її словами, відповідне рішення вже прийняла військова адміністрація столиці.

"Уже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торговельних центрах. Порада від рятувальників – не користуватися за можливості такими об’єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - зазначила Водолага.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин. У результаті постраждали десятки людей, є загиблі. Наразі кількість жертв зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.

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