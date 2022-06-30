Окупанти примушують до співпраці людей на Херсонщині та знову обстріляли Харків, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

По Сумській області вчора росіяни стріляли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, ракетами з гелікоптерів та боєприпасами з безпілотників. Одна людина загинула, четверо поранені. Уночі обстрілів не зафіксовано. Уранці обстрілів із САУ зазнала Юнаківська громада. У Дніпропетровській області знову обстріляли Криворізький район, повідомили у зведенні від ОВА.

У Зеленодольську зруйнований склад сільгосппідприємства, у якому було 40 тонн зерна. У Великій Костромці є руйнування житла. За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Уночі було кілька обстрілів харківських районів на околицях. Попередньо, постраждалих немає. Удень снаряди влучали по відкритій території в Індустріальному районі.

По області вдень у Золочеві горіли дві складські сушарки одного з підприємств. Протягом доби в області пʼятеро поранених, серед них дитина 11 років у Чугуївському районі, і один поранений у Балаклії. В Ізюмському районі людина загинула.

У Луганській області здійснено декілька авіанальотів на Лисичанськ, там багато руйнувань. Авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та в районі Вовчоярівки. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено. Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець.

Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. За добу троє цивільних загинули. Поранених немає.

У Донецькій області активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Обстріли позицій українських військових та населених пунктів області зі стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ "Град", авіабомбами. Від ворожих обстрілів постраждали приватні житлові будинки та багатоповерхівки в Авдіївці, Часовому Яру, Красногорівці, с. Первомайське. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Відновлювальні роботи по воді й електриці ведуться там, де це можливо з міркувань безпеки. Відновлення газопостачання наразі неможливе.

За добу – двоє загиблих цивільних і троє поранених.

У Миколаївській області продовжуються обстріли сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, вчора вдень, 29 червня, дістали поранення двоє людей. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Уночі та сьогодні зранку – обстріли в Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено два. Потерпілих немає.

Учора в другій половині дня – обстріли Первомайської громади, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Також вчора обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.

Напруженою залишається ситуація в Херсонській області. П’ятий місяць тисячі людей вимушені жити під постійними обстрілами, без світла та води. У більшості сіл Бериславського та Каховського району, а також населених пунктах, які на кордоні із Миколаєвом та Снігурівкою, практично знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець.

Окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників КП та інших підприємств. Низка зібрань, на яких вони примушують людей до співпраці, відбулася в Укрпошті, обленерго, Херсонгазі – про це повідомили самі працівники. Активно шукають залізничників.

Нагадаємо, ворог продовжує спроби захоплення Лисичанська і руйнує місто авіаударами. За даними аналітиків, Росія також може готувати прямий наступ на Бахмут.