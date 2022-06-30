Головне за ніч. Четвер, 30 червня

Спроби захопити Лисичанськ, знищення зерносховища в Дніпропетровській області, успішна операція ЗСУ на Зміїному та нова допомога від Великої Британії. Добірка найважливіших новин ночі.

Ранком стало відомо про збільшення кількості жертв від вчорашнього російського удару по багатоповерхівці в Миколаєві. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини – загальна кількість загиблих станом на зараз склала шість людей, ще шестеро отримали поранення.

Ворожих обстрілів за добу зазнав не тільки облцентр, а й села по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередніми даними, постраждали двоє мирних мешканців.

Невпинні обстріли армія ворога проводить також у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а по прикордонних районах Сумської знову гатили мінометами. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

ЗСУ не баряться з відповіддю на ворожі обстріли та провокації. На острові Зміїний, де триває спецоперація українських захисників, знищили ще один комплекс "Панцир - С".

Крім того, захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій у Харківській області. На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

За вчора було знищено одну ворожу ППО, шість бронемашин і одну крилату ракету.

Є хороші новини й від наших закордонних друзів. За даними Bloomberg, Велика Британія виділить Україні на фінансування наступальних операцій ще 1 млрд фунтів стерлінгів, а це – понад 36 млрд гривень. Відповідне рішення Борис Джонсон має оголосити сьогодні на саміті НАТО.

Віримо в справжніх друзів України, захисників та захисниць і нашу Перемогу!