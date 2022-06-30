«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Головне за ніч. Четвер, 30 червня

Спроби захопити Лисичанськ, знищення зерносховища в Дніпропетровській області, успішна операція ЗСУ на Зміїному та нова допомога від Великої Британії. Добірка найважливіших новин ночі.

Головне за ніч. Четвер, 30 червня
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Ранком стало відомо про збільшення кількості жертв від вчорашнього російського удару по багатоповерхівці в Миколаєві. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини – загальна кількість загиблих станом на зараз склала шість людей, ще шестеро отримали поранення. 

Ворожих обстрілів за добу зазнав не тільки облцентр, а й села по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередніми даними, постраждали двоє мирних мешканців. 

Невпинні обстріли армія ворога проводить також у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а по прикордонних районах Сумської знову гатили мінометами. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. 

ЗСУ не баряться з відповіддю на ворожі обстріли та провокації. На острові Зміїний, де триває спецоперація українських захисників, знищили ще один комплекс "Панцир - С". 

Крім того, захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій у Харківській області. На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. 

За вчора було знищено одну ворожу ППО, шість бронемашин і одну крилату ракету. 

Є хороші новини й від наших закордонних друзів. За даними Bloomberg, Велика Британія виділить Україні на фінансування наступальних операцій ще 1 млрд фунтів стерлінгів, а це – понад 36 млрд гривень. Відповідне рішення Борис Джонсон має оголосити сьогодні на саміті НАТО. 

Віримо в справжніх друзів України, захисників та захисниць і нашу Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також