​СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці

На відео, яке зафіксувало момент удару, видно, що окупанти влучали саме в цивільні об’єкти.

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що російські окупанти свідомо завдали удару по торговому центрі в Кременчуці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу «Х-22» здійснили зі стратегічних бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ", – йдеться в повідомленні.

На відео, яке зафіксувало момент ракетного удару, видно, що окупанти влучили саме в цивільні об’єкти, зокрема в ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на стоянці ТЦ у різний проміжок часу.

"Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити. Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок. Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – наголосив голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. У результаті постраждали десятки людей, є загиблі. Наразі кількість жертв зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.

СБУ розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). За даними МВС, наразі вже встановлено імена льотчиків, які атакували ТРЦ.