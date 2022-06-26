Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 438 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, зранку 26 червня збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл центрального району Києва.

Ракетними ударами пошкоджено 9-поверховий житловий будинок та прилеглу інфраструктуру. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

Фото: ДСНС у Telegram Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні

За попередніми даними, одна людина загинула. Госпіталізовано чотирьох постраждалих, у тому числі жінку і дитину, врятованих з-під завалів.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На місці події триває рятувальна операція.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.