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Росіяни обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині: загинуло двоє людей

Ще одна людина дістала поранення.

Росіяни обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині: загинуло двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: t.me/synegubov

26 червня у Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє мешканців. Про це міський голова Чугуєва Галина Мінаєва написала у Telegram.

Ще одна людина, за її словами, дістала поранення. Крім того, вибухи спричинили пожежу.

За даними "Суспільного", російська армія обстріляла село Клугино-Башкирівка.

Нагадаємо, за даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова внаслідок російських обстрілів зруйновано 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури та 12 промислових підприємств.

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