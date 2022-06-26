Росіяни обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині: загинуло двоє людей

Ще одна людина дістала поранення.

26 червня у Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє мешканців. Про це міський голова Чугуєва Галина Мінаєва написала у Telegram.

Ще одна людина, за її словами, дістала поранення. Крім того, вибухи спричинили пожежу.

За даними "Суспільного", російська армія обстріляла село Клугино-Башкирівка.

Нагадаємо, за даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова внаслідок російських обстрілів зруйновано 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури та 12 промислових підприємств.