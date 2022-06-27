В Україні з’явиться інформаційний портал для повідомлення злочинів проти дітей

В Україні з’явиться інформаційний портал, де буде оприлюднена інформація щодо злочинів проти дітей під час війни з боку російських окупантів. Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла секретар робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарія Герасимчук.

“Вже за декілька тижнів з’явиться інформаційний портал, який стане єдиною точкою входу для громадян щодо дітей. На ньому буде розміщена уся інформація на тему дітей й злочинів проти дітей під час війни з боку російських окупантів – кількість вбитих, поранених дітей, інформація про дітей які перебувають в розшуку та, звісно, депортованих. Також буде можливість прямо на порталі залишити повідомлення про зниклу чи депортовану дитину або повідомити про інші злочини, скоєні по відношенню до дитини російськими окупантами. Це буде зручно для громадян та допоможе нам швидше збирати інформацію”, - каже Герасимчук.

Збирати дані, за словами представниці ОП, необхідно, щоб швидше розшукати дітей.

“Перш за все, нам потрібно збирати дані та якнайшвидше ідентифікувати особи дітей. Для чого потрібно збирати ці дані? Чим швидше ми складемо списки депортованих дітей, тим швидше ми зможемо почати проводити пошукові дії. В цьому напрямку нам звісно потрібна підтримка міжнародних організацій”, - зазначила Герасимчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про насильне вивезення в Росію орієнтовно 234 тисяч українських дітей.