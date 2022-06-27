Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2 600 000 євро.

Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Наразі авта прямують в Україну: за кілька днів ми облікуємо їх та почнемо процес передачі на передову. Ці машини Фонд придбав у Pulsar Expo – міжнародної компанії, яка знаходиться за кордоном, але має українське коріння”, – йдеться у повідомленні.

В Фонді зазначають, що 100 пікапів передадуть, “найперше, мобільним вогневим групам: тим, хто має швидко пересуватися фронтом й знищувати, зокрема, повітряні цілі”.

“Насправді, – каже керівник військового відділу “Повернись живим” Андрій Римарук, – за цим договором стоїть титанічна робота. За кілька днів після оплати – у рекордний для таких операцій строк – Pulsar Expo підготували машини для відправки, а ми з командою Фонду, своєю чергою, організували логістику. Одночасна доставка 100 пікапів – дуже непроста задача, але ми її здолали”.

Нагадаємо, Фонд "Повернись живим" придбав 10 безпілотних комплексів PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно у 300 000 000 гривень, або 8,5 мільйонів доларів. Це найдорожчий проєкт в історії фонду.